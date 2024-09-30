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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый

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Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 144070
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
1
вопрос

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ДО 30.09.24

990₽
11
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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990₽
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Проводная гарнитура Genius HS-04S черный
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Проводная гарнитура Genius HS-400A черный
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950₽
О товаре

Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111

Благодаря стандартному разъему mini jack 3.5 mm устройство можно подключить к ПК, ноутбуку, ТВ или смартфону. Четкий и чистый стереозвук позволит насладиться любимой музыкой, просмотром фильмов и онлайн-общением. Поможет проводить онлайн-конференции, записывать подкасты и стримы, просто общаться с друзьями. Микрофон можно убрать наверх или пододвинуть поближе ко рту для лучшей передачи тихого голоса и подавления постороннего шума. Гарнитура удобно обхватывает голову, не вызывая неудобств, даже если вы носите очки.
  • Доступная гарнитура для всех ваших устройств
    • Простой способ начать разговор при использовании компьютеров, смартфонов и планшетов. Оснащен стандартным аудиоразъемом 3,5 мм и совместим с большинством операционных систем и платформ. Получайте именно то, что вам нужно, и будьте четко услышаны.
  • Гарнитура для нескольких устройств
    • Идеальная бизнес-гарнитура для голосовых вызовов, Skype, вебинаров и многого другого. Кабель длиной 235 см как раз такой длины, чтобы вы могли свободно вставать и потягиваться во время длительных разговоров.
  • Стереозвук
    • Наслаждайтесь чистым звуком во время прослушивания музыки, игр и звонков. Надежная гарнитура для повседневных задач, включая видеозвонки с семьей или коллегами.
  • Вращающийся микрофон
    • Штанга может поворачиваться на 180 °, чтобы ее можно было носить слева или справа. Для лучшей передачи голоса и снижения фонового шума можно установить гибкий микрофон. Штанга может быть убрана в сторону, когда вы ею не пользуетесь.
  • Регулируемое оголовье
    • Прочная, но легкая стереогарнитура имеет широкий диапазон регулировки. Амбушюры из ультрамягкого поролона обеспечивают долгие часы комфорта.
  • Подключение аудиоразъема 3,5 мм
    • Просто подключите разъем 3,5 мм к компьютеру, смартфону или планшету, и вы готовы к разговору.
    Характеристики
    Тип устройства
    Проводная гарнитура
    Конструкция
    накладные
    Игровая гарнитура
    нет
    Цвет
    серый, черный
    Вес, г
    74
    Формат звуковой схемы
    2.0
    Минимальная воспроизводимая частота, Гц
    20
    Максимальная воспроизводимая частота, Гц
    20000
    Чувствительность, дБ
    100
    Импеданс, Ом
    32
    Особенности
    регулируемое оголовье
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    Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

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    Вопросы и ответы
    Г
    Гость 36
    21 апреля 2024
    Что означает его разъем? Юсб мне понятно, а этот нет
    2 Ответить
    0 0
    0
    05.ru
    21.04.2024 20:37:09
    Здравствуйте! У данной модели разъём mini jack 3.5 mm combo
    Ответить
    0 0
    Ю
    Юсуп
    17.07.2024 00:03:50
    05.ru, кстати у меня на ноуте отдельно для микрофона и отдельно для наушников.
    Ответить
    0 0
    Г
    Гость 36
    21 апреля 2024
    Что означает его разъем? Юсб мне понятно, а этот нет
    2 Ответить
    0
    0
    Читать все вопросы и ответы
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    990₽
    11
    Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
    1 = 1₽
    Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
    Войдите, чтобы получить бонусную карту
    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru 100₽

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    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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