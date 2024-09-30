Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111 серый
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Код товара: 144070
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
990₽
11
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В магазинах:
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О товаре
Проводная гарнитура Logitech Stereo Headset H111Благодаря стандартному разъему mini jack 3.5 mm устройство можно подключить к ПК, ноутбуку, ТВ или смартфону. Четкий и чистый стереозвук позволит насладиться любимой музыкой, просмотром фильмов и онлайн-общением. Поможет проводить онлайн-конференции, записывать подкасты и стримы, просто общаться с друзьями. Микрофон можно убрать наверх или пододвинуть поближе ко рту для лучшей передачи тихого голоса и подавления постороннего шума. Гарнитура удобно обхватывает голову, не вызывая неудобств, даже если вы носите очки.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- накладные
- Игровая гарнитура
- нет
- Цвет
- серый, черный
- Вес, г
- 74
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 100
- Импеданс, Ом
- 32
- Особенности
- регулируемое оголовье
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Вопросы и ответы
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Г
Гость 36
21 апреля 2024
Что означает его разъем? Юсб мне понятно, а этот нет
2
0 0
0
05.ru
21.04.2024 20:37:09
Здравствуйте! У данной модели разъём mini jack 3.5 mm combo
Ответить
0 0
Ю
Юсуп
17.07.2024 00:03:50
05.ru, кстати у меня на ноуте отдельно для микрофона и отдельно для наушников.
0 0
Г
Гость 36
21 апреля 2024
Что означает его разъем? Юсб мне понятно, а этот нет
2
0
0