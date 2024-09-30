Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный

О товаре

Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO Геймерская модель с охватывающими амбушюрами, прилегающими плотно к ушам, чтобы не допустить потери звука. Они ообеспечивают изоляцию от посторонних шумов. Комфортному ношению наушников способствуют амбушюры, изготовленные из экокожи, а также крепление на мягкое оголовье, которое поддерживает возможность регулировки. Кабель длиной 2.1 м используется для подключения устройства. Поддерживает объемный виртуальный звук, который соответствует формату 7.1, обеспечивающему погружение во вселенную игры: теперь вы сможете определить, с какой стороны доносятся звуки. На низких частотах срабатывает виброотклик, что позволяет ощутить игровую реальность. Звучание в диапазоне 20-20000 Гц дарит сбалансированный звук. Благодаря ПО вам будет доступна настройка звука в зависимости от игровых потребностей: можно выбрать готовый режим или же создать свои настройки эквалайзера. Звук 50-миллиметровые динамики выдают глубокий, чистый звук. Встроенная звуковая карта для создания виртуального объемного звука SURROUND SOUND 7.1 дарит эффект полного погружения в игровую вселенную. Виброотклик Виброотклик на низкие частоты выводит ощущение игровой реальности на новую высоту. Подсветка Оснащен подсветкой RAINBOW на чашах и однотонной подсветкой на микрофоне, которая расположена с внешней стороны и не будет мешать при использовании. Функциональный пульт управления Распологается на проводе и позволяет регулировать громкость, включать и отключать микрофон, звук, виброотклик и подсветку. Микрофон Чувствительный всенаправленный микрофон оснащен двойным механизмом регулировки положения: ротационная конструкция прикрепления к чаше позволяет найти удобное положение по вертикали, гибкая ножка - тонко подстроить положение и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости. Чаши и посадка Мягкое регулируемое оголовье обеспечивает комфортную посадку. Амбушюры выполнены из экокожи высокого качества, а их вытянутая форма гарантирует удобную посадку и отсутствие давления на ушную раковину, что немаловажно при долгой игре. Еще одним преимуществом модели стали поворотные на 90о чаши. Благодаря этому гарнитура еще удобнее в использовании и в транспортировке. Кабель Прочный гибкий кабель в нейлоновой оплетке с ферритовым фильтром надежно передает сигнал без потерь и искажений. Длина кабеля 2,1м достаточна для полной свободы действий без опасности случайно отключить наушники от компьютера.