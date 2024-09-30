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Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный

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Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 115776
Производитель: Jet.A
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 790₽
33
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В наличии
В магазинах:
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О товаре

Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO

Геймерская модель с охватывающими амбушюрами, прилегающими плотно к ушам, чтобы не допустить потери звука. Они ообеспечивают изоляцию от посторонних шумов. Комфортному ношению наушников способствуют амбушюры, изготовленные из экокожи, а также крепление на мягкое оголовье, которое поддерживает возможность регулировки. Кабель длиной 2.1 м используется для подключения устройства. Поддерживает объемный виртуальный звук, который соответствует формату 7.1, обеспечивающему погружение во вселенную игры: теперь вы сможете определить, с какой стороны доносятся звуки. На низких частотах срабатывает виброотклик, что позволяет ощутить игровую реальность. Звучание в диапазоне 20-20000 Гц дарит сбалансированный звук. Благодаря ПО вам будет доступна настройка звука в зависимости от игровых потребностей: можно выбрать готовый режим или же создать свои настройки эквалайзера.
  • Звук
    • 50-миллиметровые динамики выдают глубокий, чистый звук. Встроенная звуковая карта для создания виртуального объемного звука SURROUND SOUND 7.1 дарит эффект полного погружения в игровую вселенную. 
  • Виброотклик
    • Виброотклик на низкие частоты выводит ощущение игровой реальности на новую высоту.
  • Подсветка
    • Оснащен подсветкой RAINBOW на чашах и однотонной подсветкой на микрофоне, которая расположена с внешней стороны и не будет мешать при использовании.
  • Функциональный пульт управления
    • Распологается на проводе и позволяет регулировать громкость, включать и отключать микрофон, звук, виброотклик и подсветку.
  • Микрофон
    • Чувствительный всенаправленный микрофон оснащен двойным механизмом регулировки положения: ротационная конструкция прикрепления к чаше позволяет найти удобное положение по вертикали, гибкая ножка - тонко подстроить положение и в вертикальной, и в горизонтальной плоскости.
  • Чаши и посадка
    • Мягкое регулируемое оголовье обеспечивает комфортную посадку. Амбушюры выполнены из экокожи высокого качества, а их вытянутая форма гарантирует удобную посадку и отсутствие давления на ушную раковину, что немаловажно при долгой игре. Еще одним преимуществом модели стали поворотные на 90о чаши. Благодаря этому гарнитура еще удобнее в использовании и в транспортировке.
  • Кабель
    • Прочный гибкий кабель в нейлоновой оплетке с ферритовым фильтром надежно передает сигнал без потерь и искажений. Длина кабеля 2,1м достаточна для полной свободы действий без опасности случайно отключить наушники от компьютера.
    Характеристики
    Тип устройства
    Проводная гарнитура
    Конструкция
    полноразмерные
    Игровая гарнитура
    да
    Цвет
    черный
    Вес, г
    400
    Формат звуковой схемы
    7.1
    Чувствительность, дБ
    110
    Максимальная мощность, мВт
    0
    Импеданс, Ом
    20
    Особенности
    вибросопровождение , 5 встроенных эффектов для изменения голоса
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    2 790₽
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    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
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