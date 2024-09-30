Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PRO черный
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Код товара: 115776
Производитель: Jet.A
Гарантия: 12 мес.
2 790₽
33
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В наличии
В магазинах:
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О товаре
Проводная гарнитура Jet.A Panteon GHP-800 PROГеймерская модель с охватывающими амбушюрами, прилегающими плотно к ушам, чтобы не допустить потери звука. Они ообеспечивают изоляцию от посторонних шумов. Комфортному ношению наушников способствуют амбушюры, изготовленные из экокожи, а также крепление на мягкое оголовье, которое поддерживает возможность регулировки. Кабель длиной 2.1 м используется для подключения устройства. Поддерживает объемный виртуальный звук, который соответствует формату 7.1, обеспечивающему погружение во вселенную игры: теперь вы сможете определить, с какой стороны доносятся звуки. На низких частотах срабатывает виброотклик, что позволяет ощутить игровую реальность. Звучание в диапазоне 20-20000 Гц дарит сбалансированный звук. Благодаря ПО вам будет доступна настройка звука в зависимости от игровых потребностей: можно выбрать готовый режим или же создать свои настройки эквалайзера.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 400
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Чувствительность, дБ
- 110
- Максимальная мощность, мВт
- 0
- Импеданс, Ом
- 20
- Особенности
- вибросопровождение , 5 встроенных эффектов для изменения голоса
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