Проводная гарнитура Logitech G432 черный

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Игровая гарнитура Logitech G432

Технология объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 позволяет полностью погрузиться в игру и четко ориентироваться в виртуальном пространстве. Вы вовремя услышите подкрадывающегося противника, опередите воздушный налет и сможете в полной мере оценить трехмерное звуковое наполнение любимой игры. Ваши реплики будут звучать громко и четко благодаря 6-миллиметровому микрофону с функцией отключения звука при повороте вверх.

Диффузоры диаметром 50 мм.Диффузоры увеличенного размера (диаметром 50 мм) позволяют полностью погрузиться в игру, обеспечивая отчетливое и богатое звучание с эффектом присутствия — как в современном кинозале.

DTS Headphone:X 2.0.Объемное звучание* в формате 7.1 помогает вовремя засечь противника, с какой бы стороны он ни приближался, и обеспечивает полный контроль над ситуацией, без которого одержать победу почти невозможно.

Данная гарнитура является воплощением комфорта: высококачественные оголовье и наушники облегченной конструкции с мягкими накладками из искусственной кожи не мешают и не давят на уши. Кроме того, наушники поворачиваются на 90°, и вы всегда можете отрегулировать их положение.

Ощутите себя в самом центре событий! *

Микрофон размером 6 мм с отключением звука при повороте вверх и регулятор громкости. Для партнеров по игре ваши реплики будут звучать громко и отчетливо благодаря удобному 6-миллиметровому микрофону на штативе. Регулятор громкости звука всегда у вас под рукой.

Одна гарнитура для всех игровых платформ.

Эту модель можно использовать с ПК или компьютером Mac, подключив ее с помощью USB-ЦАП либо кабеля со штекером 3,5 мм, с игровыми консолями, такими как PlayStation 4™, Xbox One™, Nintendo Switch™, и мобильными устройствами, также подключаемыми через разъем 3,5 мм. Максимальное удобство как угодно долго.