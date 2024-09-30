Проводная гарнитура Logitech G432 черный
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Игровая гарнитура Logitech G432
Технология объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 позволяет полностью погрузиться в игру и четко ориентироваться в виртуальном пространстве. Вы вовремя услышите подкрадывающегося противника, опередите воздушный налет и сможете в полной мере оценить трехмерное звуковое наполнение любимой игры. Ваши реплики будут звучать громко и четко благодаря 6-миллиметровому микрофону с функцией отключения звука при повороте вверх.
Диффузоры диаметром 50 мм.Диффузоры увеличенного размера (диаметром 50 мм) позволяют полностью погрузиться в игру, обеспечивая отчетливое и богатое звучание с эффектом присутствия — как в современном кинозале.
DTS Headphone:X 2.0.Объемное звучание* в формате 7.1 помогает вовремя засечь противника, с какой бы стороны он ни приближался, и обеспечивает полный контроль над ситуацией, без которого одержать победу почти невозможно.
Данная гарнитура является воплощением комфорта: высококачественные оголовье и наушники облегченной конструкции с мягкими накладками из искусственной кожи не мешают и не давят на уши. Кроме того, наушники поворачиваются на 90°, и вы всегда можете отрегулировать их положение.
Ощутите себя в самом центре событий! *
Микрофон размером 6 мм с отключением звука при повороте вверх и регулятор громкости. Для партнеров по игре ваши реплики будут звучать громко и отчетливо благодаря удобному 6-миллиметровому микрофону на штативе. Регулятор громкости звука всегда у вас под рукой.
Одна гарнитура для всех игровых платформ.
Эту модель можно использовать с ПК или компьютером Mac, подключив ее с помощью USB-ЦАП либо кабеля со штекером 3,5 мм, с игровыми консолями, такими как PlayStation 4™, Xbox One™, Nintendo Switch™, и мобильными устройствами, также подключаемыми через разъем 3,5 мм. Максимальное удобство как угодно долго.Требуется ПО Logitech G HUB.
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 259
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 107
- Импеданс, Ом
- 39
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