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Проводная гарнитура Logitech G432 черный

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Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Проводная гарнитура Logitech G432 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 113936
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
5
1 отзыв
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ДО 30.09.24

7 690₽
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Беспроводная гарнитура Razer Barracuda X белый
Беспроводная гарнитура Razer Barracuda X белый
8 990₽
О товаре

Игровая гарнитура Logitech G432

Технология объемного звучания DTS Headphone:X 2.0 позволяет полностью погрузиться в игру и четко ориентироваться в виртуальном пространстве. Вы вовремя услышите подкрадывающегося противника, опередите воздушный налет и сможете в полной мере оценить трехмерное звуковое наполнение любимой игры. Ваши реплики будут звучать громко и четко благодаря 6-миллиметровому микрофону с функцией отключения звука при повороте вверх.

Диффузоры диаметром 50 мм.Диффузоры увеличенного размера (диаметром 50 мм) позволяют полностью погрузиться в игру, обеспечивая отчетливое и богатое звучание с эффектом присутствия — как в современном кинозале.

DTS Headphone:X 2.0.Объемное звучание* в формате 7.1 помогает вовремя засечь противника, с какой бы стороны он ни приближался, и обеспечивает полный контроль над ситуацией, без которого одержать победу почти невозможно.

Данная гарнитура является воплощением комфорта: высококачественные оголовье и наушники облегченной конструкции с мягкими накладками из искусственной кожи не мешают и не давят на уши. Кроме того, наушники поворачиваются на 90°, и вы всегда можете отрегулировать их положение.

Ощутите себя в самом центре событий! *

Микрофон размером 6 мм с отключением звука при повороте вверх и регулятор громкости. Для партнеров по игре ваши реплики будут звучать громко и отчетливо благодаря удобному 6-миллиметровому микрофону на штативе. Регулятор громкости звука всегда у вас под рукой.

Одна гарнитура для всех игровых платформ.

Эту модель можно использовать с ПК или компьютером Mac, подключив ее с помощью USB-ЦАП либо кабеля со штекером 3,5 мм, с игровыми консолями, такими как PlayStation 4™, Xbox One™, Nintendo Switch™, и мобильными устройствами, также подключаемыми через разъем 3,5 мм. Максимальное удобство как угодно долго.

Требуется ПО Logitech G HUB.
Характеристики
Тип устройства
Проводная гарнитура
Конструкция
полноразмерные
Игровая гарнитура
да
Цвет
черный
Вес, г
259
Формат звуковой схемы
7.1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц
20
Максимальная воспроизводимая частота, Гц
20000
Чувствительность, дБ
107
Импеданс, Ом
39
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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З
З
Заур
29 июля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0 0
З
Заур
29 июля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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В сравнение
В избранное
7 690₽
200
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа