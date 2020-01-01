Проводная гарнитура MSI IMMERSE GH30 GAMING черный
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Код товара: 106047
Производитель: MSI
мало
мало
3 990₽
47
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Цвет
- черный
- Игровая гарнитура
- да
- Вес, г
- 222
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 96
- Импеданс, Ом
- 32
- Микрофон с шумоподавлением
- нет
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- mini jack 3.5 mm combo
- Длина кабеля, м
- 1.5
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