Беспроводная гарнитура HyperX Cloud Stinger Core черный
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Код товара: 103672
Производитель: HyperX
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
6 990₽
81
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Характеристики
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- Тип устройства
- Беспроводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Цвет
- черный
- Игровая гарнитура
- да
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Вес, г
- 270
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 109
- Импеданс, Ом
- 32
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB
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