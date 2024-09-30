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Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный

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Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
3
вопроса
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Код товара: 102529
Производитель: Logitech
Гарантия: 6 мес. от магазина
нет отзывов
3
вопроса

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

12 990₽
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О товаре

Проводная гарнитура Logitech G PRO X

Мощная игровая модель со стильным черным корпусом и стальным настраиваемым оголовьем. Мягкие наушники с закрытой акустикой обладают эффектом памяти и дополняются велюровыми дышащими накладками. Система поддерживает объемное звучание в формате 7:1 по технологии DTS Headphone:X 2.0 7.1, позволяющее по звуку засечь противника. С диффузорами по 5 см обеспечит полное погружение в виртуальный мир с эффектом кинозала. В таких наушниках одно удовольствие играть, смотреть фильмы и слушать музыку. Микрофон с технологией Blue VO!CE дополнен набором фильтров для удаления щелчков и посторонних шумов. Для установки нужна внешняя звуковая карта USB, наличие ОС Windows и идущее в комплекте ПО Logitech G HUB. С его помощью вы также настроите собственные профили эквалайзера.
  • Технология микрофона BLUE VO!CE
    • В технологии микрофона BLUE VO!CE применяются фильтры голоса в реальном времени, которые позволяют снизить уровень шума, добавить сжатие и устранить сопутствующее шипение. Таким образом, обеспечено четкое, насыщенное и более профессиональное звучание голоса. Оцените преимущества постоянной связи со звуком студийного качества во время игры, возможные благодаря технологии BLUE VO!CE с использованием игрового программного обеспечения G HUB
  • Комфортный мягкий наполнитель
    • С эффектом памяти: наполнитель с эффектом памяти и высококачественная искусственная кожа или дышащее велюровое покрытие обеспечивают комфорт при продолжительном ношении. Теперь вы можете играть дольше и сосредоточиться на победе
  • Надежность стали и алюминия
    • В гарнитуре Pro X применена жесткая и одновременно легкая конструкция из алюминия и стали, которая обеспечивает надежность и комфортное ношение этого устройства премиум-класса
  • Технология объемного звучания DTS HEADPHONE:X 2.0
    • Новейшая версия системы объемного звучания, учитывающая расстояние до объектов, от DTS. В версии 2.0 объемное звучание канала в формате 7.1 было усовершенствовано за счет улучшенной передачи басов, четкости звуков и ориентиров приближения
  • Диффузоры PRO-G диаметром 50 мм
    • Комбинированный сетчатый материал, используемый в PRO-G, обеспечивает невероятно четкую и точную акустическую визуализацию. Благодаря этому пользователь c непревзойденной точностью различит звуки шагов и окружающей среды, что даст ему несомненные преимущества во время игры. С новыми диффузорами диаметром 50 мм гарнитура PRO-G нового поколения позволяет добиться еще большей точности в большем диапазоне частот и более качественного воспроизведения низких частот
  • Услышьте первыми. Услышьте все
    • Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы создать для себя уникальное объемное звучание в соответствии с анатомическими особенностями ваших ушей. Благодаря Immerse вы сможете различить, с какой стороны доносятся шаги противника и звуки перезарядки оружия; теперь в ваших руках серьезный козырь - возможность услышать врага до того, как он услышит вас. Функция ближнего боя переносит вас в самую гущу событий, и вы буквально ощутите, как пули проносятся мимо. Расширьте возможности гарнитуры Logitech G с помощью приложения Immerse, превратив свои уши в грозное оружие
  • Внешняя звуковая карта USB (ЦАП) обеспечивает безупречную цифровую обработку сигналов, благодаря чему вы получаете звук и четкость голосовых команд уровня игровых турниров. Запрограммируйте звуковые настройки с помощью игрового ПО Logitech G HUB и воспользуйтесь ими на соревновании
  • Подключив кабель ПК со встроенными элементами управления звуком и мобильный кабель со встроенным микрофоном, вы получаете возможность использовать PRO X без направленного микрофона. Чехол для переноски из комплекта поставки защищает гарнитуру и аксессуары при переноске
    • Характеристики
    Тип устройства
    Проводная гарнитура
    Конструкция
    полноразмерные
    Игровая гарнитура
    да
    Цвет
    черный
    Вес, г
    320
    Формат звуковой схемы
    7.1
    Минимальная воспроизводимая частота, Гц
    20
    Максимальная воспроизводимая частота, Гц
    20000
    Чувствительность, дБ
    91.7
    Импеданс, Ом
    35
    Особенности
    мягкие амбушюры, регулируемое оголовье, съемные амбушюры
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    Вопросы и ответы
    С
    Саид
    27 апреля 2022
    Я вот купил эти наушники у вас. И у меня все провода оказались без оплётки и у меня возникли сомнения, можете помочь с этим?
    1 Ответить
    1 0
    0
    05.ru
    27.04.2022 15:55:34
    Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
    Ответить
    0 0
    М
    Магомед
    17 мая 2020
    Здравствуйте , Хотелось бы узнать есть ли у вас гарантия на эти наушники, и если они вдруг сломаются или будет брак можно будет вернуть деньги или взять такие же, и если нет гарантии то сколько нужно заплатить за нее
    1 Ответить
    0 0
    М
    Мусали Генжеханов
    09.07.2020 17:58:27
    Здравствуйте, Магомед! Гарантия есть, конечно. Если выявится заводской брак в течении 2 недель с момента приобретения, возможен возврат или обмен.
    Ответить
    0 0
    С
    Саид
    27 апреля 2022
    Я вот купил эти наушники у вас. И у меня все провода оказались без оплётки и у меня возникли сомнения, можете помочь с этим?
    1 Ответить
    1
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
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    12 990₽
    155
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    В магазинах:
    В наличии
    В магазинах:
    В наличии
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

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    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

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