Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный

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Проводная гарнитура Logitech G PRO X Мощная игровая модель со стильным черным корпусом и стальным настраиваемым оголовьем. Мягкие наушники с закрытой акустикой обладают эффектом памяти и дополняются велюровыми дышащими накладками. Система поддерживает объемное звучание в формате 7:1 по технологии DTS Headphone:X 2.0 7.1, позволяющее по звуку засечь противника. С диффузорами по 5 см обеспечит полное погружение в виртуальный мир с эффектом кинозала. В таких наушниках одно удовольствие играть, смотреть фильмы и слушать музыку. Микрофон с технологией Blue VO!CE дополнен набором фильтров для удаления щелчков и посторонних шумов. Для установки нужна внешняя звуковая карта USB, наличие ОС Windows и идущее в комплекте ПО Logitech G HUB. С его помощью вы также настроите собственные профили эквалайзера. Технология микрофона BLUE VO!CE В технологии микрофона BLUE VO!CE применяются фильтры голоса в реальном времени, которые позволяют снизить уровень шума, добавить сжатие и устранить сопутствующее шипение. Таким образом, обеспечено четкое, насыщенное и более профессиональное звучание голоса. Оцените преимущества постоянной связи со звуком студийного качества во время игры, возможные благодаря технологии BLUE VO!CE с использованием игрового программного обеспечения G HUB Комфортный мягкий наполнитель С эффектом памяти: наполнитель с эффектом памяти и высококачественная искусственная кожа или дышащее велюровое покрытие обеспечивают комфорт при продолжительном ношении. Теперь вы можете играть дольше и сосредоточиться на победе Надежность стали и алюминия В гарнитуре Pro X применена жесткая и одновременно легкая конструкция из алюминия и стали, которая обеспечивает надежность и комфортное ношение этого устройства премиум-класса Технология объемного звучания DTS HEADPHONE:X 2.0 Новейшая версия системы объемного звучания, учитывающая расстояние до объектов, от DTS. В версии 2.0 объемное звучание канала в формате 7.1 было усовершенствовано за счет улучшенной передачи басов, четкости звуков и ориентиров приближения Диффузоры PRO-G диаметром 50 мм Комбинированный сетчатый материал, используемый в PRO-G, обеспечивает невероятно четкую и точную акустическую визуализацию. Благодаря этому пользователь c непревзойденной точностью различит звуки шагов и окружающей среды, что даст ему несомненные преимущества во время игры. С новыми диффузорами диаметром 50 мм гарнитура PRO-G нового поколения позволяет добиться еще большей точности в большем диапазоне частот и более качественного воспроизведения низких частот Услышьте первыми. Услышьте все Используйте возможности искусственного интеллекта, чтобы создать для себя уникальное объемное звучание в соответствии с анатомическими особенностями ваших ушей. Благодаря Immerse вы сможете различить, с какой стороны доносятся шаги противника и звуки перезарядки оружия; теперь в ваших руках серьезный козырь - возможность услышать врага до того, как он услышит вас. Функция ближнего боя переносит вас в самую гущу событий, и вы буквально ощутите, как пули проносятся мимо. Расширьте возможности гарнитуры Logitech G с помощью приложения Immerse, превратив свои уши в грозное оружие Внешняя звуковая карта USB (ЦАП) обеспечивает безупречную цифровую обработку сигналов, благодаря чему вы получаете звук и четкость голосовых команд уровня игровых турниров. Запрограммируйте звуковые настройки с помощью игрового ПО Logitech G HUB и воспользуйтесь ими на соревновании Подключив кабель ПК со встроенными элементами управления звуком и мобильный кабель со встроенным микрофоном, вы получаете возможность использовать PRO X без направленного микрофона. Чехол для переноски из комплекта поставки защищает гарнитуру и аксессуары при переноске