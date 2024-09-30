Проводная гарнитура Logitech G PRO X черный
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Код товара: 102529
Производитель: Logitech
Гарантия: 6 мес. от магазина
12 990₽
155
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Проводная гарнитура Logitech G PRO XМощная игровая модель со стильным черным корпусом и стальным настраиваемым оголовьем. Мягкие наушники с закрытой акустикой обладают эффектом памяти и дополняются велюровыми дышащими накладками. Система поддерживает объемное звучание в формате 7:1 по технологии DTS Headphone:X 2.0 7.1, позволяющее по звуку засечь противника. С диффузорами по 5 см обеспечит полное погружение в виртуальный мир с эффектом кинозала. В таких наушниках одно удовольствие играть, смотреть фильмы и слушать музыку. Микрофон с технологией Blue VO!CE дополнен набором фильтров для удаления щелчков и посторонних шумов. Для установки нужна внешняя звуковая карта USB, наличие ОС Windows и идущее в комплекте ПО Logitech G HUB. С его помощью вы также настроите собственные профили эквалайзера.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 320
- Формат звуковой схемы
- 7.1
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 91.7
- Импеданс, Ом
- 35
- Особенности
- мягкие амбушюры, регулируемое оголовье, съемные амбушюры
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Вопросы и ответы
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С
Саид
27 апреля 2022
Я вот купил эти наушники у вас. И у меня все провода оказались без оплётки и у меня возникли сомнения, можете помочь с этим?
1
1 0
0
05.ru
27.04.2022 15:55:34
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
М
Магомед
17 мая 2020
Здравствуйте , Хотелось бы узнать есть ли у вас гарантия на эти наушники, и если они вдруг сломаются или будет брак можно будет вернуть деньги или взять такие же, и если нет гарантии то сколько нужно заплатить за нее
1
0 0
М
Мусали Генжеханов
09.07.2020 17:58:27
Здравствуйте, Магомед! Гарантия есть, конечно. Если выявится заводской брак в течении 2 недель с момента приобретения, возможен возврат или обмен.
0 0
С
Саид
27 апреля 2022
Я вот купил эти наушники у вас. И у меня все провода оказались без оплётки и у меня возникли сомнения, можете помочь с этим?
1
1
0