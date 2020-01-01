Проводная гарнитура Kingston HyperX Cloud Alpha HX-HSCA-RD/EE черный
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Код товара: 100767
Производитель: Kingston
Гарантия: 24 мес.
31 декабря
31 декабря
7 890₽
54
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Цвет
- черный
- Игровая гарнитура
- да
- Вес, г
- 336
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 13
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 27000
- Чувствительность, дБ
- 98
- Импеданс, Ом
- 65
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- mini jack 3.5 mm combo
- Длина кабеля, м
- 1.3
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