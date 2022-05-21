Проводная гарнитура HyperX Cloud MIX Wired Gaming черный
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Код товара: 100391
Производитель: HyperX
31 декабря
31 декабря
13 890₽
166
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- полноразмерные
- Игровая гарнитура
- да
- Цвет
- черный
- Вес, г
- 260
- Формат звуковой схемы
- 2.0
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 10
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 40000
- Чувствительность, дБ
- 106
- Импеданс, Ом
- 40
- Особенности
- электретный конденсаторный микрофон, двойной микрофон, съемный микрофон
- Микрофон с шумоподавлением
- есть
- Регулятор громкости
- есть
- Микрофон
- есть
- Разъём
- USB / 2 x mini jack 3.5 mm
- Длина кабеля, м
- 1.3
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Вопросы и ответы
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N
Nurbike
21 мая 2022
Здравствуйте, есть доставка почтой у вас?
1
0 0
0
05.ru
22.05.2022 12:21:41
Добрый день! В какой город Вас интересует доставка?
Ответить
0 0
N
Nurbike
21 мая 2022
Здравствуйте, есть доставка почтой у вас?
1
0
0