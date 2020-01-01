Проводная гарнитура HyperX Cloud Earbuds красный
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Код товара: 100256
Производитель: HyperX
31 декабря
31 декабря
3 390₽
40
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Характеристики
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- Тип устройства
- Проводная гарнитура
- Конструкция
- вкладыши
- Цвет
- красный
- Игровая гарнитура
- да
- Вес, г
- 19
- Минимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20
- Максимальная воспроизводимая частота, Гц
- 20000
- Чувствительность, дБ
- 116
- Импеданс, Ом
- 65
- Регулятор громкости
- нет
- Микрофон
- есть
- Разъём
- mini jack 3.5 mm combo
- Длина кабеля, м
- 1.2
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