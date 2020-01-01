Комплект клавиатуры и мыши Oklick 640M
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Код товара: 97307
Производитель: Oklick
мало
мало
500₽
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
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Характеристики
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- Беспроводная связь
- нет
- Цвет
- черный
- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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