Комплект клавиатуры и мыши CBR KB SET 720W
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Код товара: 94416
Производитель: CBR
31 декабря
31 декабря
890₽
10
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- Курьерская доставка 05.ru 100₽
от 2 до 5 дней
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Характеристики
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- Беспроводная связь
- есть
- Цвет
- черный
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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