Клавиатура Oklick Keyboard & Optical Mouse 620M
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660₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Назначение
- настольный компьютер
- Беспроводная связь
- нет
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
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