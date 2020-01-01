Комплект клавиатуры и мыши Oklick 230M
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Код товара: 63544
Производитель: Oklick
Гарантия: 6 мес.
31 декабря
31 декабря
1 390₽
16
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Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Беспроводная связь
- есть
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 10 м
- Комплектация
- батарейки, ресивер, документация
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Цвет
- черный
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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