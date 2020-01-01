Комплект клавиатуры и мыши Logitech Desktop MK120

О товаре

Комфорт целый день

Конструкция клавиатуры обеспечивает удобный набор текста благодаря клавишам с глубоким профилем и полноразмерной стандартной раскладке с F клавишами

Легко настроить и использовать

Настройка не может быть проще, просто подключите клавиатуру через USB к компьютеру и сразу начните ею пользоваться без установки программного обеспечения

Совместимость

Полноразмерная клавиатура совместима с Windows 7, 8, 10 и более поздними версиями, а также является надежным напарником на Вашем рабочем столе дома или в офисе

Защита от брызг

Эта прочная клавиатура отличается влагозащищенной конструкцией, клавишами с защитой от выцветания и прочными наклонными ножками с регулируемой высотой

Обновитесь до беспроводной клавиатуры Logitech K270

ощутите свободу беспроводной связи с K270, она отличается 2-летним сроком службы батареи, простотой Plug-and-Play и надежным беспроводным подключением