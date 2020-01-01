Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK330
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Код товара: 4861
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
3 890₽
46
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О товаре
Беспроводной комплект Logitech® Wireless Combo MK330 (клавиатура + мышь).
Исключительно удобное в работе портативное решение.
- 11 специальных клавиш и 4 программируемых F-клавиши обеспечивают быстрый доступ к нужному содержимому и мгновенное выполнение часто используемых команд.
- Благодаря бесшумным плоским клавишам можно легко и удобно вводить мгновенные сообщения и общаться по электронной почте.
- В мыши предусмотрен специальный отсек для хранения миниатюрного приемника Logitech® во время транспортировки.
- Длительное время работы батарей (24 месяца для клавиатуры и 12 месяцев для мыши), а также функция автоматического перехода в спящий режим и выключатель питания позволяют годами не думать о замене элементов питания.
- Благодаря простой настройке без необходимости установки программного обеспечения вы сможете приступить к работе с Google, Amazon или Netflix за считанные секунды.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Беспроводная связь
- есть
- Цвет
- черный
- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 10 м
- Комплектация
- батарейки, ресивер, документация, USB-удлинитель
- Количество клавиш мыши
- 3
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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