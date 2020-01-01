Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
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Код товара: 4675
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
3 190₽
38
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О товаре
Беспроводной комплект Logitech® MK270
- Plug and Play: наноприемник обеспечивает надежное соединение на расстоянии до 10 м, а благодаря встроенному для наноприемника отсеку, Вы всегда сможете взять мышь с собой
- Удобный ввод: конструкция этой клавиатуры обеспечивает удобство набора текста благодаря бесшумным клавишам и стандартной раскладке с полноразмерным F-клавишами
- Надежность: эта беспроводная полноразмерная клавиатура отличается устойчивостью, прочными клавишами и удобными наклонными ножками с регулируемой высотой
- Длительный срок службы батареи: MK270 включает клавиатуру с 36 месячным сроком службы и мышью с 12 месячным, а также с кнопкой выключения позволяющими Вам больше не переживать о батарее
- Легко использовать: MK270 оснащен 8 мультимедийными клавишами быстрого доступа для мгновенного входа в интернет, электронную почту и регулировки громкости
- Удобная мышь: эта компактная беспроводная мышь одинаково удобна как для левшей, так и для правшей, плавно перемещайте курсор и пользуйтесь мышью почти на любой поверхности
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Беспроводная связь
- есть
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 10 м
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Цвет
- черный
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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