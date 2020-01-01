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Комплекты клавиатур и мышей
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270

Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270

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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK270
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 4675
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
3 190₽
38
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О товаре

Беспроводной комплект Logitech® MK270

  • Plug and Play: наноприемник обеспечивает надежное соединение на расстоянии до 10 м, а благодаря встроенному для наноприемника отсеку, Вы всегда сможете взять мышь с собой
  • Удобный ввод: конструкция этой клавиатуры обеспечивает удобство набора текста благодаря бесшумным клавишам и стандартной раскладке с полноразмерным F-клавишами
  • Надежность: эта беспроводная полноразмерная клавиатура отличается устойчивостью, прочными клавишами и удобными наклонными ножками с регулируемой высотой
  • Длительный срок службы батареи: MK270 включает клавиатуру с 36 месячным сроком службы и мышью с 12 месячным, а также с кнопкой выключения позволяющими Вам больше не переживать о батарее
  • Легко использовать: MK270 оснащен 8 мультимедийными клавишами быстрого доступа для мгновенного входа в интернет, электронную почту и регулировки громкости
  • Удобная мышь: эта компактная беспроводная мышь одинаково удобна как для левшей, так и для правшей, плавно перемещайте курсор и пользуйтесь мышью почти на любой поверхности
Характеристики
Беспроводная связь
есть
Назначение
настольный компьютер
Тип беспроводной связи
радиоканал
Интерфейс подключения
USB
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Комплектация
клавиатура и мышь
Трекбол
нет
Количество клавиш мыши
3
Цвет
черный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Цифровой блок
есть
Подсветка клавиш
нет
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
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В сравнение
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В наличии
В наличии
3 190₽
38
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа