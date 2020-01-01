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Комплекты клавиатур и мышей
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano

Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano

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Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 46476
Производитель: Logitech
В наличии
В наличии
2 490₽
29
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О товаре

Комплект MK240 Nano станет стильным дополнением любого рабочего места. Вы непременно оцените удобство ввода текста и яркий дизайн беспроводных клавиатуры и мыши.

Миниатюрный USB-приемник, поддерживающий подключение по технологии Plug-and-play, обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров с шифрованием по беспроводной сети, гарантирует быструю передачу данных и исключает возможность задержек и сбоев.

Изящные и приятные на ощупь низкопрофильные клавиши обеспечивают комфорт и бесшумность нажатия. Мышь удобной формы гарантирует точное управление перемещением курсора благодаря высокоточной технологии оптического отслеживания.

Устройства работают долго благодаря своей влагозащищенной конструкции, а также значительному ресурсу работы батареи — 36 месяцев для клавиатуры и 12 месяцев для мыши.

Характеристики
Беспроводная связь
есть
Назначение
ноутбук
Тип беспроводной связи
радиоканал
Интерфейс подключения
USB
Радиус действия беспроводной связи
10 м
Комплектация
клавиатура и мышь
Трекбол
нет
Количество клавиш мыши
3
Цвет
черный
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Цифровой блок
нет
Подсветка клавиш
нет
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В наличии
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1 = 1₽
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа