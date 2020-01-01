Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano

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Комплект MK240 Nano станет стильным дополнением любого рабочего места. Вы непременно оцените удобство ввода текста и яркий дизайн беспроводных клавиатуры и мыши.

Миниатюрный USB-приемник, поддерживающий подключение по технологии Plug-and-play, обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров с шифрованием по беспроводной сети, гарантирует быструю передачу данных и исключает возможность задержек и сбоев.

Изящные и приятные на ощупь низкопрофильные клавиши обеспечивают комфорт и бесшумность нажатия. Мышь удобной формы гарантирует точное управление перемещением курсора благодаря высокоточной технологии оптического отслеживания.

Устройства работают долго благодаря своей влагозащищенной конструкции, а также значительному ресурсу работы батареи — 36 месяцев для клавиатуры и 12 месяцев для мыши.