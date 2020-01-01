Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK240 Nano
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Комплект MK240 Nano станет стильным дополнением любого рабочего места. Вы непременно оцените удобство ввода текста и яркий дизайн беспроводных клавиатуры и мыши.
Миниатюрный USB-приемник, поддерживающий подключение по технологии Plug-and-play, обеспечивает надежную связь на расстоянии до 10 метров с шифрованием по беспроводной сети, гарантирует быструю передачу данных и исключает возможность задержек и сбоев.
Изящные и приятные на ощупь низкопрофильные клавиши обеспечивают комфорт и бесшумность нажатия. Мышь удобной формы гарантирует точное управление перемещением курсора благодаря высокоточной технологии оптического отслеживания.
Устройства работают долго благодаря своей влагозащищенной конструкции, а также значительному ресурсу работы батареи — 36 месяцев для клавиатуры и 12 месяцев для мыши.
- Беспроводная связь
- есть
- Назначение
- ноутбук
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 10 м
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Цвет
- черный
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- нет
- Подсветка клавиш
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.