Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Q2100 / B2100
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Код товара: 4622
Производитель: A4Tech
мало
мало
4 390₽
52
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О товаре
клавиатура + мышь, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Беспроводная связь
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Комплектация
- игровая клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 8
- Цвет
- черный
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 3200
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
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