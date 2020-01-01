Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Bloody Q1100
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Код товара: 4620
Производитель: A4Tech
Гарантия: 12 мес.
30 декабря
30 декабря
1 990₽
20
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 3 до 5 дней
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4 дня
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О товаре
клавиатура + мышь, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Беспроводная связь
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Интерфейс подключения
- USB
- Комплектация
- игровая клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Цвет
- черный
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 3200
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
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