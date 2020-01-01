Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK235
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Код товара: 43148
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
2 990₽
35
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О товаре
- Полноразмерная клавиатура: все необходимые клавиши, полноразмерная раскладка, цифровая клавиатура и 15 горячих клавиш, гладкие клавиши обеспечивают удобный и знакомый набор текста
- Двусторонняя мышь: компактная портативная оптическая мышь удобна как для левшей, так и для правшей, а еще ее можно брать с собой куда угодно
- Plug and Play: USB приёмник обеспечивает надежное беспроводное соединение на расстоянии до 10 метров (3), нет необходимости в установке ПО для использования этого комплекта с клавиатурой и мышью
- Увеличенный срок службы батареи: забудьте о хлопотах с зарядными кабелями и заменой аккумуляторов и получите до 3 лет автономной работы клавиатуры, до 1 года мыши (1) с MK235
- Долговечность: комплект Logitech MK235 из беспроводной клавиатуры и мыши отличается влагозащищенной конструкцией (2), стойким покрытием и прочными наклонными ножками
- В любом месте, при любой ситуации: этот комплект - надежный партер для Вашего рабочего стола дома или в офисе
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Беспроводная связь
- есть
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 10 м
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Цвет
- черный
- Разрешение оптического сенсора, dpi
- 1000
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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