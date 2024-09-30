Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F
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2 790₽
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О товаре
Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300FОтличается высокой производительностью для максимального комфорта во время работы. Беспроводное подключение к компьютеру реализуется посредством радиосоединения, поэтому в наборе поставляются компактные usb-адаптеры. Комплект даст вам новые возможности управления функциями системы. Полноразмерная клавиатура удобна в работе, к тому же она оснащена специальными клавишами для управления мультимедийными интерфейсами и интернет-серфинга. Оптическая мышь эргономически правильной формы предназначена для работы правой рукой. Благодаря высокой чувствительности сенсора устройство может работать на любой поверхности, к тому же вы можете настраивать параметры разрешения.
Характеристики
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- Назначение
- настольный компьютер
- Беспроводная связь
- есть
- Цвет
- черный
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 15 м
- Комплектация
- USB ресивер, USB удлинитель, батарейки, документация
- Трекбол
- нет
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