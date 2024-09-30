О товаре

Комплект клавиатуры и мыши A4Tech 9300F Отличается высокой производительностью для максимального комфорта во время работы. Беспроводное подключение к компьютеру реализуется посредством радиосоединения, поэтому в наборе поставляются компактные usb-адаптеры. Комплект даст вам новые возможности управления функциями системы. Полноразмерная клавиатура удобна в работе, к тому же она оснащена специальными клавишами для управления мультимедийными интерфейсами и интернет-серфинга. Оптическая мышь эргономически правильной формы предназначена для работы правой рукой. Благодаря высокой чувствительности сенсора устройство может работать на любой поверхности, к тому же вы можете настраивать параметры разрешения.