OKLICK Wireless Keyboard & Optical Mouse (Кл-ра, USB,FM+Мышь 3кн, Roll, USB, FM)
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Код товара: 39525
Производитель: Oklick
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
900₽
10
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Характеристики
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- Цвет
- черный
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