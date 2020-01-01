Комплект клавиатуры и мыши Microsoft Wireless Desktop 850
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Код товара: 24017
Производитель: Microsoft
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
3 490₽
41
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О товаре
беспроводной комплект (радиоканал), USB, цвет: черный
Характеристики
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- Беспроводная связь
- есть
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 4.5 м
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 3
- Цвет
- черный
- Цифровой блок
- есть
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