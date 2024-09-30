Клавиатура Gembird KBS-7001 White USB
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1 460₽
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О товаре
беспроводной комплект (радиоканал), USB, цвет: белый
Характеристики
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- Назначение
- настольный компьютер
- Беспроводная связь
- есть
- Цвет
- белый
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Радиус действия беспроводной связи
- 10 м
- Комплектация
- клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
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