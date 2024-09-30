Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118
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1 990₽
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О товаре
Комплект клавиатуры и мыши Defender MKP-118Игровой набор сыграет вам на руку не только во время самого насыщенного и ответственного сражения, но и станет настоящим украшением рабочего стола благодаря броскому запоминающемуся дизайну. В данном комплекте вы найдете мембранную клавиатуру со 104 клавишами и цифровым блоком, способствующим быстрой и эффективной обработке числовых данных. Проводная мышь с 6 кнопками оснащена оптическим светодиодным сенсором, чувствительным к любым движениям пользователя. Для ее подключения к ПК или ноутбуку используется кабель с тканевой оплеткой, уберегающей от образования заломов и повреждений. Комплект содержит наушники с охватывающими амбушюрами, которые блокируют малейшие посторонних звуки, позволяя с комфортом насладиться всеми спецэффектами очередной баталии. Спрятанный в корпусе микрофон позволит вам проводить стримы или же общаться с друзьями. На небольшой коврик с износоустойчивым тканевым покрытием нанесен броский рисунок в виде черепа, который не оставит равнодушным истинных почитателей оригинальных аксессуаров.
Характеристики
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- Назначение
- настольный компьютер
- Беспроводная связь
- нет
- Цвет
- черный
- Интерфейс подключения
- USB
- Комплектация
- игровая клавиатура и мышь
- Трекбол
- нет
Отзывы 1
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А
А
Арслан
1 августа 2023
Достоинства
Долго прослужила клава
Недостатки
Нет их
Комментарии
Отличный набор
А
Арслан
1 августа 2023
Достоинства
Долго прослужила клава
Недостатки
Нет их
Комментарии
Отличный набор
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