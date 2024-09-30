Комплект клавиатуры и мыши Defender Singularity Gaming Combo MKP-118

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Комплект клавиатуры и мыши Defender MKP-118 Игровой набор сыграет вам на руку не только во время самого насыщенного и ответственного сражения, но и станет настоящим украшением рабочего стола благодаря броскому запоминающемуся дизайну. В данном комплекте вы найдете мембранную клавиатуру со 104 клавишами и цифровым блоком, способствующим быстрой и эффективной обработке числовых данных. Проводная мышь с 6 кнопками оснащена оптическим светодиодным сенсором, чувствительным к любым движениям пользователя. Для ее подключения к ПК или ноутбуку используется кабель с тканевой оплеткой, уберегающей от образования заломов и повреждений. Комплект содержит наушники с охватывающими амбушюрами, которые блокируют малейшие посторонних звуки, позволяя с комфортом насладиться всеми спецэффектами очередной баталии. Спрятанный в корпусе микрофон позволит вам проводить стримы или же общаться с друзьями. На небольшой коврик с износоустойчивым тканевым покрытием нанесен броский рисунок в виде черепа, который не оставит равнодушным истинных почитателей оригинальных аксессуаров. 4 режима разрешения мыши 800/1800/2400/3200 dpi Редактор макросов Прочное, приятное на ощупь прорезиненное покрытие Эмуляция клавиш клавиатуры 5 программируемых кнопок Высокоточный сенсор Увеличенная площадь клавиш-модификаторов (Ctrl, Shift), клавиш Enter и BackSpace Оптимальная толщина ковра - 3 мм Наушники закрытого типа Регулятор громкости звука Стабильная работа на высоких скоростях Сенсор фиксирует скоростное, до 1 м/с, перемещение мыши по любой поверхности. Он делает 3600 снимков поверхности в секунду (3600 FPS), что дает возможность перемещать мышь с ускорением до 8 G (78 м/сек2) Широкое прорезиненное колесо прокрутки шириной 8 мм с подсветкой Увеличенная ширина и специальный рисунок протектора облегчают управление мышью. Расположение колеса оптимально для мгновенного переноса указательного пальца на колесо во время игры Нескользящая каучуковая основа Надежно фиксируется на любой поверхности Встроенный микрофон Встроенный микрофон обеспечивает качественную передачу звука Программное обеспечение Defender Game Center Работает только с операционной системой Windows