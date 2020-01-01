Комплект клавиатуры и мыши A4Tech Fstyler FG1010
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Код товара: 106569
Производитель: A4Tech
В наличии
В наличии
1 590₽
12
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Характеристики
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- Беспроводная связь
- есть
- Цвет
- белый
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип беспроводной связи
- радиоканал
- Интерфейс подключения
- USB
- Трекбол
- нет
- Количество клавиш мыши
- 4
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
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