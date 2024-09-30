Клавиатура проводная Oklick 550ML черный
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990₽
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В наличии
В магазинах:
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Цвет
- черный
- Длина кабеля, м
- 1.5
Отзывы 1
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Г
Г
Гамзат
22 февраля 2024
Г
Гамзат
22 февраля 2024
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