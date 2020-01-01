Клавиатура проводная CYBER RTX 700 черный
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Код товара: 96308
Производитель: CYBER
-47%
В наличии
В наличии
790₽
1 490₽
9
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Цвет
- серый
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
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