Клавиатура проводная A4Tech Bloody B930 A4Tech LK Light Strike Orange черный
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Код товара: 92830
Производитель: A4Tech
мало
мало
4 890₽
58
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Цвет
- черный
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Тип клавиатуры
- механическая
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- нет
- Подсветка клавиш
- есть
- Конструкция
- классическая, компактная
- Тип переключателей
- A4Tech LK Light Strike Orange
- Защита от попадания воды
- есть
- Бесшумные клавиши
- нет
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