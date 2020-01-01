Клавиатура проводная Redragon Yaksa черный
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Код товара: 88050
Производитель: Redragon
Гарантия: 18 мес.
мало
мало
1 790₽
21
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Цвет
- черный
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
- Конструкция
- классическая, островная
- Тип переключателей
- нет
- Защита от попадания воды
- нет
- Бесшумные клавиши
- нет
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