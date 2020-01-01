Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный
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Код товара: 83252
Производитель: Sony
мало
мало
8 650₽
50
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- нет
- Цвет
- черный
- Назначение
- планшет
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Тип подключения
- беспроводная
- Цифровой блок
- нет
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- классическая
- Защита от попадания воды
- нет
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