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Клавиатуры
Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный

Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный

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Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный
Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный
Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный
Клавиатура беспроводная Sony BKB50 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 83252
Производитель: Sony
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8 650₽
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Характеристики
Игровая клавиатура
нет
Цвет
черный
Назначение
планшет
Тип клавиатуры
мембранная
Интерфейс подключения
Bluetooth
Тип подключения
беспроводная
Цифровой блок
нет
Подсветка клавиш
нет
Конструкция
классическая
Защита от попадания воды
нет
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа