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Клавиатуры
Клавиатура проводная Oklick 580M черный

Клавиатура проводная Oklick 580M черный

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Клавиатура проводная Oklick 580M черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 74838
Производитель: Oklick
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
Игровая клавиатура
нет
Цвет
черный
Назначение
настольный компьютер
Длина кабеля, м
1.5
Тип клавиатуры
мембранная
Интерфейс подключения
USB
Тип подключения
проводная
Цифровой блок
есть
Подсветка клавиш
нет
Конструкция
классическая
Тип переключателей
нет
Защита от попадания воды
нет
Бесшумные клавиши
нет
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мало
мало
590₽
7
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1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru 100₽

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    завтра

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа