Клавиатура проводная Oklick 580M черный
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Код товара: 74838
Производитель: Oklick
мало
мало
590₽
7
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- нет
- Цвет
- черный
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- классическая
- Тип переключателей
- нет
- Защита от попадания воды
- нет
- Бесшумные клавиши
- нет
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