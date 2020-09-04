Клавиатура проводная Oklick 750G FROST WAR черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 73594
Производитель: Oklick
мало
мало
490₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru 100₽
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- полноразмерная, классическая
- Тип переключателей
- нет
- Защита от попадания воды
- есть
- Бесшумные клавиши
- нет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Клавиатура проводная Defender OfficeMate HB-910 черный
420₽
5
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Клавиатура проводная Defender Next HB-440 черный
490₽
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
М
Магомед
4 сентября 2020
Салам. Есть в наличии? К ноутбуку подключить можно?
1
0 0
0
05.ru
28.07.2021 12:10:07
Здравствуйте! Нет в наличии
Ответить
0 0
М
Магомед
4 сентября 2020
Салам. Есть в наличии? К ноутбуку подключить можно?
1
0
0