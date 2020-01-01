Клавиатура беспроводная Oklick 840S Wireless Keyboard Black Bluetooth черный
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Код товара: 57602
Производитель: Oklick
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
990₽
11
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- беспроводная
- Цифровой блок
- нет
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- классическая
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