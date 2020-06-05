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Клавиатуры
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный

Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный

2 отзыва
Наведите на фотографию для увеличения
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 56911
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
6 490₽
6 990₽
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О товаре

Идеальная конструкция для абсолютной производительности. Механическая игровая клавиатура. G413 — это превосходные рабочие характеристики, а также передовые технологии и функциональность. Модель G413 оснащена переключателями Romer-G™, которые предпочитают использовать профессионалы киберспорта во всем мире. Благодаря этому она не имеет аналогов с точки зрения скорости, отклика и надежности.

Разработчики G413 уделяли большое внимание деталям, поэтому клавиатура выглядит необычайно привлекательно. Верхняя часть корпуса из легкого и в то же время прочного алюминиевого сплава 5052 придает клавиатуре необходимую жесткость, при этом смотрится она изящно и дорого. В модели G413 есть именно то, что необходимо пользователю:

  • клавиши с точно направленной подсветкой,
  • встроенный переходной USB-порт.
  • специальные клавиши для управления мультимедиа.

Перевернув клавиатуру, вы обнаружите несколько приятных сюрпризов — удобные направляющие каналы для шнуров мыши и гарнитуры, а также ножки регулируемой высоты с резиновыми накладками, которые придают уверенность во время напряженной игры.Усовершенствованные механические переключатели Romer-G™ — это рабочие характеристики профессионального уровня, быстрый отклик и высочайшая надежность. Небольшое расстояние до точки срабатывания (1,5 мм) повышает скорость обработки команд почти на 25 % по сравнению со стандартными механическими переключателями. Идеальное сочетание быстроты, точности и бесшумности.

Romer-G — это невидимый ниндзя в мире механических переключателей для игровых клавиатур. Переключатели Romer-G сконструированы так, чтобы свет точно и равномерно попадал на каждую клавишу. Благодаря этому свет не рассеивается и клавиши легко различить, особенно во время ночных игровых баталий (наилучший вариант). Вот почему G413 Carbon с огненно-красной подсветкой и G413 Silver с более традиционной белой выглядят так стильно и изысканно. Каркасом для клавиатуры служит матовая верхняя часть корпуса из алюминиево-магниевого сплава. Нам удалось создать полнофункциональную модель с компактной лаконичной конструкцией. Поскольку приоритетами при разработке G413 были высокотехнологичный дизайн и производительность, она изготавливается из самых качественных материалов.

Удобство и быстродействие без компромиссов. Специальный дополнительный USB-кабель позволяет подключать устройства через переходной USB-порт к входному разъему клавиатуры. При этом обеспечивается 100 % пропускная способность и высокая скорость передачи данных. Подключайте устройство для зарядки или заряжайте мышь, чтобы противостоять противнику, не теряя ни секунды. Функциональные клавиши (FN) позволяют игроку управлять громкостью, запускать и приостанавливать воспроизведение, пропускать записи, отключать звук, включать и выключать подсветку, запускать игровой режим и т. д.1. Несмотря на простую лаконичную конструкцию, в клавиатуре G413 есть все, что нужно геймеру. * Для использования игрового режима и программирования макросов требуется ПО Logitech Gaming Software.

Характеристики
Игровая клавиатура
да
Назначение
настольный компьютер
Длина кабеля, м
1.8
Тип клавиатуры
механическая
Интерфейс подключения
USB
Цвет
черный
Тип подключения
проводная
Цифровой блок
есть
Подсветка клавиш
есть
Конструкция
классическая, островная
Тип переключателей
Logitech Romer-G Tactile
Защита от попадания воды
нет
Бесшумные клавиши
нет
Посмотреть все характеристики
Отзывы 2
4
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
4
5 звезд
0
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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Д
Д
Далгат
5 июня 2020
Хорошо
Достоинства
на вид клавиатура бомбовая и добротная но это ток на вид по факту обратное ...
Недостатки
не качественные кнопки , сам пластик тож хрупкий , ломкий кнопка ESC за 3 месяца использования сломалась что удивило меня
Комментарии
до нее пользовался мембранной так же купленной в 05ру за 300р пахала 2 года но решил обновить о чем уже пожалел ... 7тыс вообще не стоит !!!
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0 0
Р
Р
Руслан
30 мая 2020
Хорошо
Достоинства
выглядит хорошо и качественно,и кнопки не особо шумят по сравнению с другими механическими
Недостатки
но качество кнопок всего лишь выглядят качественно
Комментарии
Самая быстро которая испортилась клавиатура у меня, и первая которая вообще испортилась, 5 мембраных лежат еще дома живые купленные до этой, не прошло года как кнопка W перестала нажиматься . чуть добавить взять лучше другой фирмы .почитайте в инете у большинства людей такие проблемы с кнопками ,первый мой отзыв очень разочаровала эта клавиатура
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0 0
Д
Далгат
5 июня 2020
Хорошо
Достоинства
на вид клавиатура бомбовая и добротная но это ток на вид по факту обратное ...
Недостатки
не качественные кнопки , сам пластик тож хрупкий , ломкий кнопка ESC за 3 месяца использования сломалась что удивило меня
Комментарии
до нее пользовался мембранной так же купленной в 05ру за 300р пахала 2 года но решил обновить о чем уже пожалел ... 7тыс вообще не стоит !!!
Ответить
0
0
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Вопросы и ответы
М
Муртазалиев Далгат Магомедшапиевич Муртазалиев
5 июня 2020
если сломалась клавиша это гарантийный случай ?
1 Ответить
0 0
S
Saidula
05.06.2020 14:38:32
Муртазалиев Далгат Магомедшапиевич Муртазалиев, Здравствуйте,принесите в Гарантийный отдел на 2 этаж по пр.И.Шамиля 5 и уже там Вам точно скажут гарантийный случай или нет.
Ответить
0 0
М
Муртазалиев Далгат Магомедшапиевич Муртазалиев
5 июня 2020
если сломалась клавиша это гарантийный случай ?
1 Ответить
0
0
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В избранное
В наличии
В наличии
6 490₽
6 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа