Клавиатура проводная Logitech G413 Logitech Romer-G Tactile черный

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Идеальная конструкция для абсолютной производительности. Механическая игровая клавиатура. G413 — это превосходные рабочие характеристики, а также передовые технологии и функциональность. Модель G413 оснащена переключателями Romer-G™, которые предпочитают использовать профессионалы киберспорта во всем мире. Благодаря этому она не имеет аналогов с точки зрения скорости, отклика и надежности.

Разработчики G413 уделяли большое внимание деталям, поэтому клавиатура выглядит необычайно привлекательно. Верхняя часть корпуса из легкого и в то же время прочного алюминиевого сплава 5052 придает клавиатуре необходимую жесткость, при этом смотрится она изящно и дорого. В модели G413 есть именно то, что необходимо пользователю:

клавиши с точно направленной подсветкой,

встроенный переходной USB-порт.

специальные клавиши для управления мультимедиа.

Перевернув клавиатуру, вы обнаружите несколько приятных сюрпризов — удобные направляющие каналы для шнуров мыши и гарнитуры, а также ножки регулируемой высоты с резиновыми накладками, которые придают уверенность во время напряженной игры.Усовершенствованные механические переключатели Romer-G™ — это рабочие характеристики профессионального уровня, быстрый отклик и высочайшая надежность. Небольшое расстояние до точки срабатывания (1,5 мм) повышает скорость обработки команд почти на 25 % по сравнению со стандартными механическими переключателями. Идеальное сочетание быстроты, точности и бесшумности.

Romer-G — это невидимый ниндзя в мире механических переключателей для игровых клавиатур. Переключатели Romer-G сконструированы так, чтобы свет точно и равномерно попадал на каждую клавишу. Благодаря этому свет не рассеивается и клавиши легко различить, особенно во время ночных игровых баталий (наилучший вариант). Вот почему G413 Carbon с огненно-красной подсветкой и G413 Silver с более традиционной белой выглядят так стильно и изысканно. Каркасом для клавиатуры служит матовая верхняя часть корпуса из алюминиево-магниевого сплава. Нам удалось создать полнофункциональную модель с компактной лаконичной конструкцией. Поскольку приоритетами при разработке G413 были высокотехнологичный дизайн и производительность, она изготавливается из самых качественных материалов.

Удобство и быстродействие без компромиссов. Специальный дополнительный USB-кабель позволяет подключать устройства через переходной USB-порт к входному разъему клавиатуры. При этом обеспечивается 100 % пропускная способность и высокая скорость передачи данных. Подключайте устройство для зарядки или заряжайте мышь, чтобы противостоять противнику, не теряя ни секунды. Функциональные клавиши (FN) позволяют игроку управлять громкостью, запускать и приостанавливать воспроизведение, пропускать записи, отключать звук, включать и выключать подсветку, запускать игровой режим и т. д.1. Несмотря на простую лаконичную конструкцию, в клавиатуре G413 есть все, что нужно геймеру. * Для использования игрового режима и программирования макросов требуется ПО Logitech Gaming Software.