Клавиатура проводная Logitech K120 черный
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Конструкция клавиатуры обеспечивает удобный набор текста благодаря клавишам с глубоким профилем и полноразмерной стандартной раскладке с F клавишами
Легко настроить и использовать
Настройка не может быть проще, просто подключите клавиатуру через USB к компьютеру и сразу начните ею пользоваться без установки программного обеспечения
Совместимость
Полноразмерная клавиатура совместима с Windows 7, 8, 10 и более поздними версиями, а также является надежным напарником на Вашем рабочем столе дома или в офисе
Защита от брызг
Эта прочная клавиатура отличается влагозащищенной конструкцией, клавишами с защитой от выцветания и прочными наклонными ножками с регулируемой высотой
Обновитесь до беспроводной клавиатуры Logitech K270
ощутите свободу беспроводной связи с K270, она отличается 2-летним сроком службы батареи, простотой Plug-and-Play и надежным беспроводным подключением
- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.5
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- полноразмерная, классическая
- Тип переключателей
- нет
- Защита от попадания воды
- есть
- Бесшумные клавиши
- есть
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