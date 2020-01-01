Клавиатура проводная Logitech K280E черный
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Проводная клавиатура Logitech® Corded Keyboard K280e отличается идеальным соотношением цены и качества бизнес-уровня. Благодаря конструкции повышенной прочности, устойчивым наклонными ножкам и влагозащищенности клавиатура корпоративного класса K280e прослужит долгие годы даже при самом интенсивном использовании в офисе. Низкопрофильные практически бесшумные клавиши выдерживают до 10 миллионов нажатий.
Символы на клавишах нанесены методом тампопечати с применением ультрафиолетового покрытия, предотвращающего стирание букв и цифр при длительном использовании. Благодаря полноразмерной подставке для запястий, а также плавному нажатию клавиш клавиатура чрезвычайно удобна для ежедневной работы и пользуется популярностью у офисного персонала.
- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.6
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- низкопрофильная, островная
- Тип переключателей
- нет
- Защита от попадания воды
- есть
- Бесшумные клавиши
- есть
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