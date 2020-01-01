Клавиатура проводная Canyon CNS-HKB6 USB черный
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 4672
Производитель: Canyon
Гарантия: 12 мес.
В наличии
В наличии
1 460₽
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
клавиатура, USB, цвет: черный
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
- Конструкция
- классическая
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
17
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Клавиатура проводная Logitech K120 черный
1 490₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Клавиатура проводная Defender Oscar SM-660L Pro черный
1 290₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Клавиатура беспроводная Oklick 840S черный
1 290₽
15
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
-28%
Клавиатура проводная A4Tech G800V черный
1 290₽
1 790₽
Клавиатура проводная Oklick 760G черный
1 290₽
14
Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
Оплачивайте полную стоимость покупки бонусами
Войдите, чтобы получить бонусную карту
Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный
1 190₽
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.