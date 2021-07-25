Клавиатура проводная Oklick 770G серый
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Код товара: 44156
Производитель: Oklick
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
1 190₽
14
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.6
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- серый
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
- Конструкция
- полноразмерная, классическая
- Тип переключателей
- нет
Отзывы 1
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Ц
Ц
Цмиханов Рахман Арсенович
25 июля 2021
Достоинства
Тихий звук клавиш
Недостатки
Недостатков не было
Комментарии
Жаль, что нет нескольких режимов подсветки, а так меня всё устраивает
Ц
Цмиханов Рахман Арсенович
25 июля 2021
Достоинства
Тихий звук клавиш
Недостатки
Недостатков не было
Комментарии
Жаль, что нет нескольких режимов подсветки, а так меня всё устраивает
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