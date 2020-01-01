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Клавиатуры
Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный

Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный

0 отзывов
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody Q100 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 44061
Производитель: A4Tech
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
1 190₽
14
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О товаре
клавиатура, игровая конструкция, USB, цвет: черный
Характеристики
Игровая клавиатура
да
Назначение
настольный компьютер
Длина кабеля, м
1.8
Тип клавиатуры
мембранная
Интерфейс подключения
USB
Цвет
черный
Тип подключения
проводная
Цифровой блок
есть
Подсветка клавиш
нет
Конструкция
классическая
Тип переключателей
нет
Защита от попадания воды
есть
Бесшумные клавиши
нет
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Клавиатура проводная Oklick 770G серый
1 190₽

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31 декабря
31 декабря
1 190₽
14
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

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  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа