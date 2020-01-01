Клавиатура проводная A4Tech Bloody B188 LK Light Strike черный
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Код товара: 44021
Производитель: A4Tech
Гарантия: 10 мес.
31 декабря
31 декабря
2 390₽
28
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О товаре
клавиатура, игровая конструкция, USB, цвет: черный
Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.8
- Тип клавиатуры
- мембранная + механическая
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- есть
- Конструкция
- классическая
- Тип переключателей
- LK Light Strike
- Защита от попадания воды
- есть
- Бесшумные клавиши
- нет
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