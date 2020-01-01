Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный

О товаре

Тонкий корпус, прочность, точность, влагозащищенность — модель G213 Prodigy разработана специально для вашего стиля игры.

Благодаря высокопроизводительной настройке клавиш G213 сочетает в себе лучшие решения для тактильных ощущений и игровой производительности. Клавиши G213 Prodigy настроены для сверхбыстрого чувствительного отклика, скорость которого почти в 4 раза выше, чем у стандартных клавиатур.

Модель оснащена игровой матрицей с функцией устранения несрабатывания в сочетаниях. Это обеспечивает оптимальную игровую производительность и контроль одновременных нажатий нескольких клавиш.

Придайте индивидуальность системе при помощи цветной подсветки определенных зон или воспроизводите и останавливайте музыку и видео, а также отключайте звук, воспользовавшись элементами управления мультимедиа.

G213 Prodigy

Это полноразмерная клавиатура, разработанная для игры и превосходной производительности.Выберите 5 зон освещения с более чем 16,8 млн цветов в соответствии с настройками, синхронизируйте эффекты подсветки с другими устройствами Logitech G с помощью программного обеспечения Logitech G HUB

G213 Prodigy- это полноразмерная клавиатура для игр и производительности, с тонким корпусом, созданная для геймеров всех уровней, и прочной конструкцией, отталкивающей жидкости Каждая клавиша настроена для улучшения тактильных ощущений, обеспечивая быструю отзывчивую реакцию, в то время как игровая матрица создана для оптимальной игровой производительности.

Клавиатура G213 оснащена элементами управления мультимедиа, мгновенно воспроизводите и отключайте музыку и видео; регулируйте громкость или переключайте песни одним нажатием кнопки Настройте освещение, игровой режим и создавайте макросы с помощью ПО Logitech G HUB, испытывайте комфорт во время игровых сессий благодаря упору для рук и регулируемым ножкам клавиатуры