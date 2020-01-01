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Клавиатуры
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный

Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный

0 отзывов
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Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Клавиатура проводная Logitech G213 Prodigy RGB черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 43847
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
В наличии
В наличии
4 890₽
5 490₽
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О товаре

Тонкий корпус, прочность, точность, влагозащищенность — модель G213 Prodigy разработана специально для вашего стиля игры.

Благодаря высокопроизводительной настройке клавиш G213 сочетает в себе лучшие решения для тактильных ощущений и игровой производительности. Клавиши G213 Prodigy настроены для сверхбыстрого чувствительного отклика, скорость которого почти в 4 раза выше, чем у стандартных клавиатур.

Модель оснащена игровой матрицей с функцией устранения несрабатывания в сочетаниях. Это обеспечивает оптимальную игровую производительность и контроль одновременных нажатий нескольких клавиш.

Придайте индивидуальность системе при помощи цветной подсветки определенных зон или воспроизводите и останавливайте музыку и видео, а также отключайте звук, воспользовавшись элементами управления мультимедиа.

G213 Prodigy

Это полноразмерная клавиатура, разработанная для игры и превосходной производительности.Выберите 5 зон освещения с более чем 16,8 млн цветов в соответствии с настройками, синхронизируйте эффекты подсветки с другими устройствами Logitech G с помощью программного обеспечения Logitech G HUB

G213 Prodigy- это полноразмерная клавиатура для игр и производительности, с тонким корпусом, созданная для геймеров всех уровней, и прочной конструкцией, отталкивающей жидкости Каждая клавиша настроена для улучшения тактильных ощущений, обеспечивая быструю отзывчивую реакцию, в то время как игровая матрица создана для оптимальной игровой производительности.

Клавиатура G213 оснащена элементами управления мультимедиа, мгновенно воспроизводите и отключайте музыку и видео; регулируйте громкость или переключайте песни одним нажатием кнопки Настройте освещение, игровой режим и создавайте макросы с помощью ПО Logitech G HUB, испытывайте комфорт во время игровых сессий благодаря упору для рук и регулируемым ножкам клавиатуры

Характеристики
Игровая клавиатура
да
Назначение
настольный компьютер
Длина кабеля, м
1.8
Тип клавиатуры
мембранная
Интерфейс подключения
USB
Цвет
черный
Тип подключения
проводная
Цифровой блок
есть
Подсветка клавиш
есть
Конструкция
классическая, островная
Тип переключателей
нет
Защита от попадания воды
есть
Бесшумные клавиши
нет
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В наличии
В наличии
4 890₽
5 490₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа