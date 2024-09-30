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Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный

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Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
2 отзыва
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Код товара: 43083
Производитель: Logitech
Гарантия: 24 мес.
5
2 отзыва
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

2 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Клавиатура проводная Jet.A Panteon T1 PRO CK CS Jixian Brown белый
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Клавиатура проводная SVEN KB-G9500 черный
Клавиатура проводная SVEN KB-G9500 черный
2 890₽
О товаре

Комфорт на целый день

Клавиатура обеспечивает удобный набор текста благодаря клавишам с глубоким профилем, стандартной полноразмерной раскладке с F-клавишами и цифровой клавиатуре

Создана для длительного использования

Влагозащищенная конструкция позволит Вам долгие годы идти в ногу со временем, несмотря на неудачи на работе - это надежный партнер для работы

Длительный срок службы батареи

24 месяца автономной работы (4) это означает, что Вы сможете проработать 2 года без мыслей о замене батареи на Вашей беспроводной полноразмерной клавиатуре

Легко настроить и использовать

Подключите приемник к USB-порту на своем компьютере или ноутбуке и начните пользоваться клавиатурой без установки какого-либо программного обеспечения

Только беспроводное соединение

Забудьте о задержках благодаря сильному и надежному беспроводному соединению с радиусом действия до 10 метров (5), K270 совместим с Windows 7,8,10 и новее

Мультимедийные клавиши

То, что Вы делаете чаще всего у Вас под рукой с 8 горячими клавишами на клавиатуре для мгновенного доступа к Интернету, почте, регулировки громкости и многое другое

Характеристики
Игровая клавиатура
нет
Назначение
настольный компьютер
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Радиус действия беспроводной связи, м
10
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Отзывы 2
5
2 отзыва
Общий рейтинг
2 отзыва
5
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