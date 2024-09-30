Клавиатура беспроводная Logitech K270 черный

О товаре

Комфорт на целый день

Клавиатура обеспечивает удобный набор текста благодаря клавишам с глубоким профилем, стандартной полноразмерной раскладке с F-клавишами и цифровой клавиатуре

Создана для длительного использования

Влагозащищенная конструкция позволит Вам долгие годы идти в ногу со временем, несмотря на неудачи на работе - это надежный партнер для работы

Длительный срок службы батареи

24 месяца автономной работы (4) это означает, что Вы сможете проработать 2 года без мыслей о замене батареи на Вашей беспроводной полноразмерной клавиатуре

Легко настроить и использовать

Подключите приемник к USB-порту на своем компьютере или ноутбуке и начните пользоваться клавиатурой без установки какого-либо программного обеспечения

Только беспроводное соединение

Забудьте о задержках благодаря сильному и надежному беспроводному соединению с радиусом действия до 10 метров (5), K270 совместим с Windows 7,8,10 и новее

Мультимедийные клавиши

То, что Вы делаете чаще всего у Вас под рукой с 8 горячими клавишами на клавиатуре для мгновенного доступа к Интернету, почте, регулировки громкости и многое другое