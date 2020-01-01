Клавиатура проводная Oklick 130M черный
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Код товара: 32014
Производитель: Oklick
В наличии
В наличии
290₽
3
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О товаре
клавиатура, PS/2, цвет: черный
Характеристики
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- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- настольный компьютер
- Длина кабеля, м
- 1.3
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- проводная
- Цифровой блок
- есть
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- полноразмерная, классическая, островная
- Тип переключателей
- нет
- Защита от попадания воды
- нет
- Бесшумные клавиши
- нет
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