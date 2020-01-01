Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
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Печатайте на любом устройстве:
новая беспроводная компьютерная клавиатура, которая работает с планшетом и смартфоном; подключитесь к любому устройству с Bluetooth и поддержкой клавиатуры
Easy-Switch Dial:
просто поверните переключатель на клавиатуре Logitech K480, чтобы перейти на набор текста на одном из 3 подключенных беспроводных устройств Bluetooth, Вы можете работать на Windows, macOS, Chrome OS, Android, and iPadOS
Знакомая раскладка клавиатуры:
найдите сочетания клавиш, которые Вы используете чаще всего, но уже в компактном дизайне, разместите мышь ближе к себе, чтобы улучшить осанку
Интегрированная подставка:
она позволяет держать телефон или планшет под нужным углом, теперь Вы можете читать во время набора текста, она подходит для большинства телефонов и планшетов
Надежное питание:
Bluetooth клавиатура поставляется с 2 предусмотренными батареями ААА, срок службы которых составляет до 24 месяцев, и совместима с проводными, беспроводными или Bluetooth мышами
Долговечная и защищенная от брызг:
клавиатура K480 устойчива к брызгам, что позволяет выдерживать небольшие несчастные случаи, это надежный партнер для рабочего стола дома и в офисе
- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- планшет
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- Bluetooth
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- беспроводная
- Цифровой блок
- нет
- Тип переключателей
- нет
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