Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный

О товаре

Печатайте на любом устройстве:

новая беспроводная компьютерная клавиатура, которая работает с планшетом и смартфоном; подключитесь к любому устройству с Bluetooth и поддержкой клавиатуры

Easy-Switch Dial:

просто поверните переключатель на клавиатуре Logitech K480, чтобы перейти на набор текста на одном из 3 подключенных беспроводных устройств Bluetooth, Вы можете работать на Windows, macOS, Chrome OS, Android, and iPadOS

Знакомая раскладка клавиатуры:

найдите сочетания клавиш, которые Вы используете чаще всего, но уже в компактном дизайне, разместите мышь ближе к себе, чтобы улучшить осанку

Интегрированная подставка:

она позволяет держать телефон или планшет под нужным углом, теперь Вы можете читать во время набора текста, она подходит для большинства телефонов и планшетов

Надежное питание:

Bluetooth клавиатура поставляется с 2 предусмотренными батареями ААА, срок службы которых составляет до 24 месяцев, и совместима с проводными, беспроводными или Bluetooth мышами

Долговечная и защищенная от брызг:

клавиатура K480 устойчива к брызгам, что позволяет выдерживать небольшие несчастные случаи, это надежный партнер для рабочего стола дома и в офисе