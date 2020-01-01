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Клавиатуры
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный

Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный

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Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Клавиатура беспроводная Logitech K480 черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 29425
Производитель: Logitech
Гарантия: 12 мес.
-22%
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3 590₽
4 590₽
43
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О товаре

Печатайте на любом устройстве:

новая беспроводная компьютерная клавиатура, которая работает с планшетом и смартфоном; подключитесь к любому устройству с Bluetooth и поддержкой клавиатуры

Easy-Switch Dial:

просто поверните переключатель на клавиатуре Logitech K480, чтобы перейти на набор текста на одном из 3 подключенных беспроводных устройств Bluetooth, Вы можете работать на Windows, macOS, Chrome OS, Android, and iPadOS

Знакомая раскладка клавиатуры:

найдите сочетания клавиш, которые Вы используете чаще всего, но уже в компактном дизайне, разместите мышь ближе к себе, чтобы улучшить осанку

Интегрированная подставка:

она позволяет держать телефон или планшет под нужным углом, теперь Вы можете читать во время набора текста, она подходит для большинства телефонов и планшетов

Надежное питание:

Bluetooth клавиатура поставляется с 2 предусмотренными батареями ААА, срок службы которых составляет до 24 месяцев, и совместима с проводными, беспроводными или Bluetooth мышами

Долговечная и защищенная от брызг:

клавиатура K480 устойчива к брызгам, что позволяет выдерживать небольшие несчастные случаи, это надежный партнер для рабочего стола дома и в офисе

Характеристики
Игровая клавиатура
нет
Назначение
планшет
Радиус действия беспроводной связи, м
10
Тип клавиатуры
мембранная
Интерфейс подключения
Bluetooth
Цвет
черный
Тип подключения
беспроводная
Цифровой блок
нет
Тип переключателей
нет
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мало
мало
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4 590₽
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Бонусы за покупку будут начислены на вашу карту.
1 = 1₽
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Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа