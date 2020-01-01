Клавиатура беспроводная Logitech K400 Plus TV черный
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Поддержка мультимедиа:
K400 Plus обеспечивает интегрированное и удобное управление между ПК и телевизором, устраняя необходимость в использовании отдельной клавиатуры и мыши
Plug-and-Play:
подключите приемник Unifying к USB-порту и беспроводная клавиатура с тачпадом уже готова к работе, установите элементы управления с помощью Logitech Options Software и сохраните необходимые настройки
Power-Packed:
беспроводная клавиатура для ТВ создана для непринужденного управления, с надежным и длительным сроком службы батареи до 18 месяцев, и кнопками вкл/выкл, чтобы работать еще дольше
Свобода беспроводного соединения:
эта HTPC клавиатура создана для обеспечения комфорта и контроля, с беспроводным подключением до 10 м, тихими клавишами и большой сенсорной панелью
Широкая совместимость:
разработана для использования с Windows 7, Windows 8, Windows 10 и новее, Android 7 и новее, и Chrome OS4
- Игровая клавиатура
- нет
- Назначение
- ноутбук, телевизор или медиаплеер, настольный компьютер
- Радиус действия беспроводной связи, м
- 10
- Тип клавиатуры
- мембранная
- Интерфейс подключения
- USB
- Цвет
- черный
- Тип подключения
- беспроводная
- Цифровой блок
- нет
- Подсветка клавиш
- нет
- Конструкция
- классическая
- Защита от попадания воды
- нет
- Бесшумные клавиши
- есть
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