Клавиатура беспроводная Logitech K400 Plus TV черный

О товаре

Поддержка мультимедиа:

K400 Plus обеспечивает интегрированное и удобное управление между ПК и телевизором, устраняя необходимость в использовании отдельной клавиатуры и мыши

Plug-and-Play:

подключите приемник Unifying к USB-порту и беспроводная клавиатура с тачпадом уже готова к работе, установите элементы управления с помощью Logitech Options Software и сохраните необходимые настройки

Power-Packed:

беспроводная клавиатура для ТВ создана для непринужденного управления, с надежным и длительным сроком службы батареи до 18 месяцев, и кнопками вкл/выкл, чтобы работать еще дольше

Свобода беспроводного соединения:

эта HTPC клавиатура создана для обеспечения комфорта и контроля, с беспроводным подключением до 10 м, тихими клавишами и большой сенсорной панелью

Широкая совместимость:

разработана для использования с Windows 7, Windows 8, Windows 10 и новее, Android 7 и новее, и Chrome OS4