Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый

О товаре

Клавиатура беспроводная Keychron K3 Клавиатура беспроводная Keychron K3 с оптомеханическими переключателями Keychron Optical Low Profile Brown обеспечивает удобный ввод данных с тихим и четким откликом. Программируемая светодиодная подсветка RGB обеспечивает комфорт работы в условиях недостаточного освещения и привлекательный внешний вид. Данная модель оснащена 84 клавишами и поддерживает технологию горячей замены. Клавиатура Keychron K3 выполнена в компактном форм-факторе и обладает прочным корпусом, который изготовлен из сочетания пластика и металла. Подклние к устройствам осуществляется по технологии Bluetooth 5.1. Автономная работа клавиатуры основана на встроенном аккумуляторе. Раскладка 75% 84 клавиши: все самое необходимое в компактном корпусе Low profile Switches Низкопрофильные механические или оптические переключатели HotSwap Первая в мире клавиатура с горячей заменой низкопрофильных свитчей Ультратонкий корпус Тонкий корпус, низкий профиль свитчей и клавиш обеспечивают максимальный комфорт Mac и Windows Полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android Связь с 3 устройствами Одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth Алюминиевый корпус Надежная и прочная благодаря металлическому корпусу