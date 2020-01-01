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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый
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6 990₽
7 990₽
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О товаре
Клавиатура беспроводная Keychron K3Клавиатура беспроводная Keychron K3 с оптомеханическими переключателями Keychron Optical Low Profile Brown обеспечивает удобный ввод данных с тихим и четким откликом. Программируемая светодиодная подсветка RGB обеспечивает комфорт работы в условиях недостаточного освещения и привлекательный внешний вид. Данная модель оснащена 84 клавишами и поддерживает технологию горячей замены. Клавиатура Keychron K3 выполнена в компактном форм-факторе и обладает прочным корпусом, который изготовлен из сочетания пластика и металла. Подклние к устройствам осуществляется по технологии Bluetooth 5.1. Автономная работа клавиатуры основана на встроенном аккумуляторе.
Характеристики
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- Назначение
- настольный компьютер, планшет
- Тип клавиатуры
- механическая
- Подсветка клавиш
- есть
- Количество клавиш
- 84
- Тип подключения
- беспроводная
Отзывы 1
А
А
Али