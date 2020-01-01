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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый

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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый
Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый
Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый
Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Brown серый
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
5
1 отзыв
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Код товара: 189489
Производитель: Keychron
Гарантия: 12 мес.
5
1 отзыв
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6 990₽
7 990₽
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Клавиатура проводная Leopold FC660M PD RU V2.0 Cherry MX Blue черный
6 990₽
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2 100₽

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Клавиатура проводная Leopold FC660M PD RU V2.0 Cherry MX Blue черный
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Клавиатура проводная Leopold FC660M PD RU V1.0 Cherry MX Red черный
8 290₽
8 990₽
25
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2 490₽

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Клавиатура проводная Leopold FC660M PD RU V1.0 Cherry MX Red черный
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Клавиатура проводная Leopold FC660M PD RU V1.0 Cherry MX Brown черный
6 990₽
7 490₽
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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Red черный
6 990₽
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54
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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Keychron Optical Low Profile Red черный
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S98 BLMS Red Plus черный
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1 730₽

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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S98 BLMS Red Plus черный
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S87 Energy BLMS Red Plus белый
5 870₽
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1 770₽

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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S87 Energy BLMS Red Plus белый
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Клавиатура беспроводная Satechi Slim X1 серебристый
5 690₽
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Клавиатура беспроводная Satechi Slim X1 серебристый
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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Max Gateron Red черный
6 990₽
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2 100₽

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Клавиатура беспроводная Keychron K3 Max Gateron Red черный
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Клавиатура беспроводная Keychron V1 Max Brown черный
6 590₽
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Клавиатура беспроводная Keychron V1 Max Brown черный
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Клавиатура беспроводная Keychron V1 Max Red черный
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Клавиатура беспроводная Keychron V1 Max Red черный
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Клавиатура беспроводная Keychron K4 Pro Red черный
7 990₽
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Клавиатура беспроводная Keychron K4 Pro Red черный
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Клавиатура беспроводная Keychron K4 Pro Brown черный
7 990₽
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Клавиатура беспроводная Keychron K4 Pro Brown черный
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Клавиатура беспроводная AULA H68 Outemu White синий
6 190₽
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Клавиатура беспроводная AULA H68 Outemu White синий
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S98 красный
6 100₽
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S98 красный
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Клавиатура беспроводная Royal Kludge RK-M75 Taro milk
6 590₽
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Клавиатура беспроводная Royal Kludge RK-M75 Taro milk
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Клавиатура Royal Kludge RK-M75 Ocean Blue (USB/2.4 GHz/Bluetоoth, RGB, Hot Swap, K silver switch) серебристый
6 590₽
7 290₽
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Клавиатура Royal Kludge RK-M75 Ocean Blue (USB/2.4 GHz/Bluetоoth, RGB, Hot Swap, K silver switch) серебристый
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S98 Sports Lime BLMS Plus черный
5 870₽
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody S98 Sports Lime BLMS Plus черный
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Клавиатура беспроводная Royal Kludge RK-H81 White Night белый
6 190₽
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Клавиатура беспроводная Royal Kludge RK-H81 White Night белый
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Клавиатура Royal Kludge RK100 Red switch белый
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Клавиатура Royal Kludge RK100 Red switch белый
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О товаре

Клавиатура беспроводная Keychron K3

Клавиатура беспроводная Keychron K3 с оптомеханическими переключателями Keychron Optical Low Profile Brown обеспечивает удобный ввод данных с тихим и четким откликом. Программируемая светодиодная подсветка RGB обеспечивает комфорт работы в условиях недостаточного освещения и привлекательный внешний вид. Данная модель оснащена 84 клавишами и поддерживает технологию горячей замены. Клавиатура Keychron K3 выполнена в компактном форм-факторе и обладает прочным корпусом, который изготовлен из сочетания пластика и металла. Подклние к устройствам осуществляется по технологии Bluetooth 5.1. Автономная работа клавиатуры основана на встроенном аккумуляторе.
  • Раскладка 75%
    • 84 клавиши: все самое необходимое в компактном корпусе
  • Low profile Switches
    • Низкопрофильные механические или оптические переключатели
  • HotSwap
    • Первая в мире клавиатура с горячей заменой низкопрофильных свитчей
  • Ультратонкий корпус
    • Тонкий корпус, низкий профиль свитчей и клавиш обеспечивают максимальный комфорт
  • Mac и Windows
    • Полная совместимость с Windows, macOS, iOS и Android
  • Связь с 3 устройствами
    • Одновременное подсоединение до 3 устройств по Bluetooth
  • Алюминиевый корпус
    • Надежная и прочная благодаря металлическому корпусу
    Характеристики
    Назначение
    настольный компьютер, планшет
    Тип клавиатуры
    механическая
    Подсветка клавиш
    есть
    Количество клавиш
    84
    Тип подключения
    беспроводная
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    Отзывы 1
    5
    1 отзыв
    Общий рейтинг
    1 отзыв
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