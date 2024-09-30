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Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный

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Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный
Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный
Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный
Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный
Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 158658
Производитель: JETACCESS
Гарантия: 12 мес.
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ДО 30.09.24

2 990₽
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В наличии
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Клавиатура беспроводная/проводная Dareu EK810G Red черный
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Клавиатура беспроводная Gembird KBW-G520L белый
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О товаре

Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9

Клавиатура проводная Jet.A Panteon T9 Panteon станет неотъемлемым дополнением вашего ПК. Ее основу составили переключатели Outemu Red, выдерживающие до 4 млн нажатий. Характерной чертой данного аксессуара является усиленный прочный каркас, предупреждающий риск преждевременного повреждения. Для подключения клавиатуры проводной Jet.A Panteon T9 Panteon T9 к компьютеру, достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. В основании появились прорезиненные ножки, исключающие вероятность скольжения и обеспечивающие устойчивость на любой поверхности. Устройство приятно удивит вас наличием двухзонной подсветки, оттенки которой пользователь может настраивать по своему усмотрению.
  • Механические переключатели OUTEMU Red Switches
    • обладают гарантированным ресурсом наработки на отказ до 40 млн нажатий. Важной особенностью OUTEMU Red Switches является минимальное усилие на срабатывание, а также тот факт, что они существенно тише своих синих коллег.
  • Anti-ghosting
    • Неограниченный анти-гостинг открывает широчайшие игровые возможности — нажатие на каждую клавишу анализируется платой отдельно. Благодаря этому при управлении игровыми действиями можно одновременно нажимать любое количество клавиш.
  • Нестираемые колпачки клавиш
    • Изготовлены по технологии двойного литья - символы при таком способе не окрашиваются, не гравируются, а отливаются как отдельная деталь кейкапа. Именно поэтому, буквы и знаки на таких клавишах не сотрутся даже при многочасовом ежедневном использовании. Уровень прозрачности внутреннего (светлого) пластика, формирующего сами символы, подобран таким образом, что обеспечивает их отличную читаемость при выключенной подсветке и достаточную яркость при ее включении.
  • Корпус
    • Клавиатура обладает усиленным каркасом и весом в 840 граммов. Благодаря прорезиненному покрытию всех ножек, в том числе выдвижных, клавиатура всегда прочно фиксируется на столе и сдвинуть ее в пылу азарта достаточно сложно.
    Характеристики
    Игровая клавиатура
    да
    Назначение
    настольный компьютер
    Цвет
    черный
    Материал корпуса
    пластик
    Длина кабеля, м
    1.8
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    2 990₽
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