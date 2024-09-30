Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9 Outemu Red черный
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Код товара: 158658
Производитель: JETACCESS
Гарантия: 12 мес.
2 990₽
35
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В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Клавиатура проводная JETACCESS Panteon T9Клавиатура проводная Jet.A Panteon T9 Panteon станет неотъемлемым дополнением вашего ПК. Ее основу составили переключатели Outemu Red, выдерживающие до 4 млн нажатий. Характерной чертой данного аксессуара является усиленный прочный каркас, предупреждающий риск преждевременного повреждения. Для подключения клавиатуры проводной Jet.A Panteon T9 Panteon T9 к компьютеру, достаточно воспользоваться соответствующим USB-разъемом. В основании появились прорезиненные ножки, исключающие вероятность скольжения и обеспечивающие устойчивость на любой поверхности. Устройство приятно удивит вас наличием двухзонной подсветки, оттенки которой пользователь может настраивать по своему усмотрению.
Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- пластик
- Длина кабеля, м
- 1.8
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