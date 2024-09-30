Клавиатура проводная Jet.A Smart Line M200 черный
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Код товара: 152761
Производитель: Jet.A
890₽
10
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- пластик
- Длина кабеля, м
- 1.6
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