Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный
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Игровая клавиатура A4Tech Bloody B760
Клавиатура A4Tech Bloody B760 является тем устройством, которое позволит достичь высот в игровых приложениях. Модель обладает интересным дизайном и отличается высокой прочностью. Конструкция клавиатуры предусматривает быстрые механические переключатели, обладающие временем отклика 0.2 мс, в чем заслуга технологии Light Strike. Клавиши начинают срабатывать с расстояния 3 мм, что дает больше преимуществ в игре. Оптические клавиши отличаются прочностью, долговечностью и износостойкостью, благодаря чему клавиатура становится привлекательной для настоящих геймеров: клавиши выдерживают 100 миллионов нажатий.A4Tech Bloody B760 не допускает задержек: она реагирует на скоростях света. Особенность клавиатуры в поддержке неоновой многоцветной подсветки, для включения которой используется комбинация Fn + F12. Доступна регулировка подсветки, благодаря чему вы сможете настроить ее под параметры своей игры. Верхняя панель клавиатуры сделана из алюминия, что обусловливает ее устойчивость к коррозии и говорит о высокой прочности изделия.
- Игровая клавиатура
- да
- Назначение
- настольный компьютер
- Цвет
- черный
- Материал корпуса
- металл
- Длина кабеля, м
- 1.8
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