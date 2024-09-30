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Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный

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Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B760 A4Tech LK Light Strike Black черный
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
1
вопрос
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Код товара: 125622
Производитель: A4Tech
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
1
вопрос

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

3 790₽
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В магазинах:
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Клавиатура проводная Redragon Mitra Outemu Blue черный
3 390₽
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Клавиатура проводная Redragon Mitra Outemu Blue черный
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Клавиатура проводная Redragon Anubis RGB черный
3 990₽
300
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Клавиатура проводная Redragon Anubis RGB черный
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Клавиатура беспроводная Redragon Anubis белый
3 990₽
300
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Клавиатура беспроводная Redragon Anubis белый
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43
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Клавиатура проводная Redragon Apas RGB черный
3 590₽
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Клавиатура проводная Satechi W1 серый
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody B820N LK Blue черный
3 990₽
47
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody B820N LK Blue черный
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Клавиатура проводная Panteon T9 PRO Outemu Brown белый
3 290₽
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Клавиатура GMNG 985GK Outemu Red черный
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Клавиатура проводная Jet.A Panteon T1 PRO CK BS Jixian Black черный
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Клавиатура проводная Jet.A Panteon T1 PRO CK CS Jixian Brown белый
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Клавиатура проводная Panteon T20 PRO OUTEMU Red Switches черный
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Клавиатура проводная Panteon T20 PRO OUTEMU Red Switches черный
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Клавиатура проводная Panteon T20 PRO Outemu Black черный
3 990₽
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Клавиатура проводная Panteon T20 PRO Outemu Black черный
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Клавиатура Acer Nitro OKW303 (ZL.KBDCC.01D) черный
4 290₽
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Клавиатура Acer Nitro OKW303 (ZL.KBDCC.01D) черный
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Клавиатура проводная Satechi W1 серый
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Клавиатура проводная A4Tech Bloody B820N LK Blue черный
Клавиатура проводная A4Tech Bloody B820N LK Blue черный
3 990₽
О товаре

Игровая клавиатура A4Tech Bloody B760

Клавиатура A4Tech Bloody B760 является тем устройством, которое позволит достичь высот в игровых приложениях. Модель обладает интересным дизайном и отличается высокой прочностью. Конструкция клавиатуры предусматривает быстрые механические переключатели, обладающие временем отклика 0.2 мс, в чем заслуга технологии Light Strike. Клавиши начинают срабатывать с расстояния 3 мм, что дает больше преимуществ в игре. Оптические клавиши отличаются прочностью, долговечностью и износостойкостью, благодаря чему клавиатура становится привлекательной для настоящих геймеров: клавиши выдерживают 100 миллионов нажатий.A4Tech Bloody B760 не допускает задержек: она реагирует на скоростях света. Особенность клавиатуры в поддержке неоновой многоцветной подсветки, для включения которой используется комбинация Fn + F12. Доступна регулировка подсветки, благодаря чему вы сможете настроить ее под параметры своей игры. Верхняя панель клавиатуры сделана из алюминия, что обусловливает ее устойчивость к коррозии и говорит о высокой прочности изделия.

  • Усиленный пробел
    • Двойные винты + двойные пружины + компенсирующая планка предназначены для большей прочности пробела.
  • Металлический корпус
    • Поверхность выполнена из алюминиевого сплава, что обеспечивает долговечность и прочность.
  • Никаких задержек
    • Реагирует на световых скоростях без задержек (обычные металлические переключатели имеют время отклика 18-30 мс).
    Характеристики
    Игровая клавиатура
    да
    Назначение
    настольный компьютер
    Цвет
    черный
    Материал корпуса
    металл
    Длина кабеля, м
    1.8
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    Вопросы и ответы
    b
    blank
    7 мая 2021
    RGB подстветка есть?
    1 Ответить
    1 0
    0
    05.ru
    27.07.2021 09:48:12
    Здравствуйте! Многоцветный. Управляемая RGB 16.8 Млн. цветов подсветка символов с регулируемой яркостью, алюминиевая верхняя панель
    Ответить
    0 0
    b
    blank
    7 мая 2021
    RGB подстветка есть?
    1 Ответить
    1
    0
    Читать все вопросы и ответы
    В сравнение
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    3 790₽
    45
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    1 = 1₽
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    В магазинах:
    мало
    В магазинах:
    мало
    Доставка по
    • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

      сегодня

    • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

      сегодня

    Нашли дешевле?

    Способы оплаты

    • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

      Оплата при получении заказа